2. Mai 2019, 08:52 Uhr Fürstenfeldbruck Brand fordert sieben Verletzte

Feuer in einem Lagerschuppen greift auf Mehrfamilienhaus über

Sieben Verletzte hat ein Brand am Mittwochabend am Leonhardsplatz in Fürstenfeldbruck gefordert. Gegen 18.40 waren die Feuerwehren alarmiert worden, nachdem an einem Mehrfamilienhaus ein Geräteschuppen in Brand geraten war. Er diente als Lagerstätte einer benachbarten Gaststätte. Die Lagerstätte brannte laut Bericht des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord völlig aus. Die Flammen griffen auf die Fassade des angrenzenden Mehrfamilienhauses über. Einige Fenster gerieten in Brand. Der Dachstuhl wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die im Haus befindlichen Bewohner konnten ins Freie flüchten oder wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Das Feuer wurde schließlich von den mit starken Kräften vor Ort befindlichen Feuerwehren aus Fürstenfeldbruck, Emmering, Germering, Puch und Eichenau unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Sieben Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen, zwei davon so schwer, dass sie stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen. Unter den leichter Verletzten ist auch ein knapp zweijähriges Mädchen. Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Nachdem die Fassade und der Dachstuhl des Hauses betroffen sind, ist mindestens von einer hohen sechsstelligen Summe auszugehen Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Brandfahnder der zuständigen Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck werden im Laufe des Donnerstags eine Brandbegehung durchführen.