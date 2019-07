30. Juli 2019, 21:41 Uhr Fürstenfeldbruck Berufsschule wird teurer

Neubau wird nun insgesamt 45 Millionen Euro kosten

Der Neubau der Berufsschule in Fürstenfeldbruck wird um fast eine Million Euro teurer. Das Projekt, das sich derzeit im zweiten Bauabschnitt befindet, wird nunmehr 45 Millionen Euro kosten und somit 910 000 Euro mehr als beim Beschluss im Jahr 2015. Die bei der ersten Planung von Abriss und Neuaufbau der Fürstenfeldbrucker Berufsschule vor fünf Jahren veranschlagten Gesamtkosten lagen zunächst bei 35,8 Millionen Euro, zwei Jahre später nahm der Kreistag auch Werkstätten für die Fachoberschule (FOS) in das Berufsschulgebäude auf. Die Kostenschätzung erhöhte sich damit auf 44,1 Millionen.

Begründet wird ein Teil der Kostensteigerung mit einem "massiven Anstieg des Baupreisindex". Dieser stieg von Ende 2015 bis jetzt um 13,5 Prozent. "Dies war in dieser Höhe in keiner Form absehbar und kalkulierbar", schreibt das Landratsamt Fürstenfeldbruck in den Sitzungsunterlagen an die Kreisräte. In den Jahren 2014 und 2015 habe der Baupreisindex noch bei 2,5 Prozent über zwei Jahre gelegen. Daneben wurde manche nachträgliche Anschaffung auch infolge eines geänderten Raumprogramms notwendig. Wie etwa der Einbau einer zusätzlichen Kfz-Hebebühne, die aufgrund einer Lehrplanänderung notwendig wurde.

Der erste Bauabschnitt der Berufsschule ist bereits fertiggestellt und bezogen. Für den zweiten Bauabschnitt wird derzeit der Rohbau erstellt. Fertig sein soll der komplette Neubau im Sommer nächsten Jahres. Die Außenanlagen sollen dann ein Jahr später fertig sein.