Wenn Angehörige an Demenz erkranken, kommen Familien an ihre Grenzen. Ein Fachtag will mit Informationen helfen

Die Diagnose Demenz ist eine Herausforderung für Betroffene und Angehörige. Im Rahmen der Bayerischen Demenzwoche vom 16. bis 20. September veranstaltet das Landratsamt am Freitag, 20. September, von 13 bis 17 Uhr den 3. Fachtag Demenz des Landkreises. Er findet im Evangelischen Pflegezentrum Eichenau statt. Die Referentin für Demografie und Senioren im Kreistag, Sonja Thiele, hat ihn ins Leben gerufen. Er fand zum ersten Mal 2017 statt. Die Veranstaltung soll vor allem der Information der Angehörigen dienen.

Die Seniorenfachberater des Landkreises hören häufig Geschichten wie die von Frau P.: "Losgegangen ist es so, dass meine Schwiegermutter ihre Schlüssel gesucht hat und ich gemerkt habe, sie trägt tagelang die gleiche Bluse." Die Herz-Tabletten lagen immer öfter unter dem Küchentisch, die alte Dame hatte sie nicht genommen. "Anfangs habe ich mir nichts weiter gedacht und ihr nur gesagt, sie soll aufpassen", erzählt die Schwiegertochter. Doch dann habe die Familie bemerkt, dass die Schwiegermutter vieles nicht mehr auf die Reihe bekam. Sie habe nicht mehr richtig gegessen und auch vergessen, ausreichend zu trinken, weil sie keinen Durst mehr verspürte. "Dann ist alles immer schlimmer geworden" berichtet Frau P. weiter. "Sie war eine, die früher immer ruhig war, aber mit der Zeit wurde sie aggressiv, weinerlich und unruhig."

Eine Unterbringung im Pflegeheim war für die Familie nie ein Thema, mit Hilfe eine Tagespflege kamen Herr und Frau P. ganz gut zurecht. Doch dann bekam Frau P. selbst gesundheitliche Probleme, die Schwiegermutter musste in einer Kurzzeitpflege untergebracht werden. Danach blieb sie in der stationären Pflegeeinrichtung. Das Fehlen einer beschützenden Abteilung wurde zum Problem, da die alte Dame immer wieder weglaufen wollte. Auch die Verordnung der Medikamente durch immer wieder andere Ärzte machte Probleme, denn nicht immer achteten die Mediziner auf die Wechselwirkungen mit der Demenz. Nach wiederholten Krankenhausaufenthalten konnte sie am Ende ihre Ruhe finden. Frau P. sagt: "Erkrankt ein Familienmitglied an Demenz, kommt man als Angehöriger schnell an seine Grenzen." Laut Landratsamt kann die Diagnose sogar in die soziale Isolation führen.

Zur Unterstützung der Angehörigen, aber auch zur Information von Pflegekräften werden beim Fachtag bestimmte Themen beleuchtet. Dieses Mal spricht um 13.30 Uhr Michael Brüch über die "Demenzfreundliche Apotheke", ein Projekt der Alzheimer Gesellschaft Augsburg. Im Anschluss können die Besucher um 14.45 Uhr zwischen zwei Vorträgen wählen: "Stoffwechsel und Ernährung im Alter mit Blick auf Menschen mit Demenz" von Professor Rolf Eissele vom Klinikum Fürstenfeldbruck oder "Demenz als Kompetenz - eine wissenschaftliche Betrachtung des Phänomens Demenz" von Susanne Englisch, Pflegewirtin, Systemischer Coach und NLP Trainerin. Dieser Vortrag ist laut Ankündigung auch für Pflegefachkräfte geeignet. Danach gibt es Gelegenheit, sich an den zahlreichen Infoständen auszutauschen.

Eine Besonderheit ist heuer der Ort der Veranstaltung, das Evangelische Pflegezentrum Eichenau. Die stationäre Pflegeeinrichtung hat nicht nur einen wunderschön angelegten Garten, sondern auch einen beschützenden Bereich, in dem demenzkranke oder altersbedingt psychisch erkrankte Bewohner ein sicheres Zuhause finden. Dort arbeitet man zum Beispiel mit einem Farbkonzept, verschiedenen Entspannungsmethoden und besonderen Beschäftigungsangeboten. Zusätzlich verfügt der Bereich über eine eigene große Außenanlage.

Wer am Fachtag Demenz teilnehmen will, muss sich bis Donnerstag, 12. September, anmelden. Das geht per E-Mail an oeffentlichkeitsarbeit@lra-ffb.bayern.de, unter Telefon 08141/519-5753 oder per Fax an 08141/519-219 5753.