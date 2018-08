10. August 2018, 22:04 Uhr Fürstenfeldbruck Badeseen mit sauberem Wasser

Trotz der Hitzeperiode schneiden die Badeseen im Landkreis in puncto Wasserqualität immer noch fast durchgehend exzellent ab. Die jüngste Untersuchung des Gesundheitsamts vom Montag, 6. August, erbrachte keine Beanstandungen. Alle Seen bis auf jenen in Germering erhielten sogar die Bestnote eins. Doch auch der mit 28 Grad wärmste See in Germering gibt keinen Anlass zur Sorge: Er erhielt zwei von drei möglichen Sternen, die Anzahl der untersuchten Keime (Enterokokken sowie Escherichia coli) lag sehr deutlich unterhalb der zulässigen Höchstgrenzen.

Die Wassertemperaturen der weiteren Seen: Olchinger See 27 Grad Celsius, Mammendorfer Baggersee 25 Grad, Pucher Meer 27 Grad, Gernlinden Badeweiher Kleingarten 27 Grad, Gernlinden Badeweiher Tennisplatz 27 Grad, Emmeringer See 26 Grad, Eichenauer See 25 Grad, Gröbenzeller See (Kleiner Olchinger See) 26 Grad, Olchinger See 27 Grad sowie Ampersee 26 Grad.