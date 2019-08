5. August 2019, 21:28 Uhr Fürstenfeldbruck Ausnahmewerk in Fürstenfeld

Oratorienchor führt Mozarts Messe in c-Moll auf

Von Klaus Mohr, Fürstenfeldbruck

Um Wolfgang Amadeus Mozarts unvollendete Messe in c-Moll KV 427 ranken sich viele Legenden, die bis heute nicht ausgeräumt werden konnten. So ist nicht klar, warum Mozart das Werk schrieb und warum es unvollendet blieb. Eindeutig ist jedoch, dass es sich um ein absolutes Ausnahmewerk handelt, was die Länge der Teile und ihre differenzierte stilistische Ausarbeitung angeht. Es könnte sein, dass die Komposition nicht für eine Aufführung, sondern als ambitionierte Studie Mozarts gedacht war. Das Werk wird daher in der Regel nicht, wie andere Mozart-Messen, im Gottesdienst, sondern in Konzerten von entsprechend ambitionierten Chören musiziert.

Bereits zum fünften Mal taten sich jetzt die Kirchenchöre von Sankt Magdalena, Sankt Bernhard und der Erlöserkirche zusammen, um als "Ökumenischer Oratorienchor" gemeinsam ein Konzert zu veranstalten und damit der Ökumene durch die Musik einen Impuls zu geben. Es waren außerdem die Vokalsolisten Talia Or und Verena Maria Schmid (Sopran), Gustavo Martín Sánchez (Tenor) und Markus Hauser (Bass) zu hören.

Das Kammerorchester Dieter Sauer unterstützte, wie bei den bisherigen Projekten auch schon, sehr zuverlässig die Sänger. Die Einstudierung hatten sich die drei Kirchenmusiker Christoph Hauser, Simon Probst und Kirsten Ruhwandl geteilt, die Leitung des Konzerts in der Klosterkirche hatte Christoph Hauser. Um das ganze Werk aufführen zu können, wurden die stimmigen Ergänzungen von Robert D. Levin gewählt.

Ruhig und in sehr bedächtigem Tempo hob das Kyrie an, dessen imitatorischer Verlauf gut ausbalanciert war. In der homophonen Verzahnung der zwei Chorhälften waren im "Qui tollis"-Abschnitt des Gloria die Spannungsbögen im Chor auf der Grundlage des straff punktierten Rhythmus' im Orchester gut gehalten. Dadurch entstand ein überzeugender Klangeindruck. Festlich gelang in vergleichbarer Weise auch das Credo, auch wenn das Orchester gegenüber dem Chor etwas zu laut geriet. Für die komplexe Fuge im Sanctus, "Hosanna in excelsis", nahmen die Sänger alle Kräfte zusammen, doch dominierte der Aspekt der technischen Umsetzung, so dass die musikalische Gestaltung in den Hintergrund trat. Das Leistungsvermögen der Sänger war hier, aber zum Beispiel auch im "Dona nobis" des Agnus Dei, deutlich überschritten.

Die beiden Sopransolistinnen verkörperten unterschiedliche Ideale: Während Talia Or auf einen opernhaften Ton mit deutlichem Grundvibrato setzte, favorisierte Verena Maria Schmid eine eher leichte und ohne Anstrengung geführte Tongebung. Das innige "Domine Deus" hinterließ dadurch einen zwiespältigen Eindruck. Probleme mit der Lautstärke und exakt ausgeführten Koloraturen hatte Gustavo Martín Sánchez, so dass im "Et in Spiritum Sanctum" das Orchester mitunter die Führung übernahm. Das Solistenquartett des "Benedictus" gelang zwar auf gleichem Atem, litt jedoch unter den schon genannten Einschränkungen.

Es ist eine gute Idee, einmal im Jahr ein gemeinsames Konzert in der Kreisstadt zu veranstalten. Das stärkt nicht nur das Miteinander der Gruppen, sondern verweist auch auf den spirituellen Charakter geistlicher Musik, der unabhängig von der Konfession ist. Dabei sollte jedoch die Leistungsfähigkeit der Sänger im Blick bleiben: Die Motivation von Kirchenchorsängern ist eine andere als die von Mitgliedern von Konzertchören wie dem Bach-Chor oder dem Philharmonischen Chor. Je passgenauer ein Werk für ein Ensemble ausgewählt wird, desto überzeugender ist am Ende das Ergebnis für Ausführende und Publikum.