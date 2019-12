Über Weihnachten sind in Fürstenfeldbruck und Eichenau Einbrüche vereitelt worden. In der Kreisstadt bemerkte an Heiligabend eine Anwohnerin in der Rothschwaiger Straße, dass ihre Tür offenstand. Laut Fürstenfeldbrucker Polizei flüchtete der Täter jedoch, bevor es zu einem Schaden kam. In Eichenau vertrieb ein Anwohner in der Olchinger Straße am zweiten Weihnachtsfeiertag zunächst einen Einbrecher. Der 51-Jährige war gegen 20.15 Uhr durch ein lautes Geräusch auf eine männliche Person im Nachbargarten aufmerksam geworden. Er verständigte die Polizei, ging nach draußen und sprach den Unbekannten an, der ihm auf Englisch antwortete und die Flucht ergriff. Die Streifenbeamten konnten den Flüchtigen jedoch nicht auffinden. Zwei Stunden später gegen 23.15 Uhr wurde dieselbe Streife erneut in die Olchinger Straße beordert, weil ein Einbruchsversuch in einem weiteren Nachbaranwesen des vorherigen Mitteilers gemeldet wurde. Der Hauseigentümer gab an, dass er gegen 23 Uhr heimgekommen sei und feststellen musste, dass die äußere Glaswand einer Terrassentür massiv beschädigt wurde. An einer zweiten Terrassentür konnten ebenfalls Hebelspuren festgestellt werden. Auch an der Balkontür scheiterte der Einbrecher. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt sich um einen etwa 1,70 Meter großen Mann mit normaler Statur, der Englisch sprach und mit einer weißen Jacke bekleidet war.