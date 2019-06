12. Juni 2019, 21:48 Uhr Fürstenfeldbruck Asylhelfer befragen Marktkunden

An der bayernweiten Aktion "Veto" will sich am Donnerstag der Asylhelferkreis Fürstenfeldbruck beteiligen und dabei von sieben Uhr an Kunden des Grünen Marktes am Viehmarktplatz die Frage stellen: "Sollen Asylbewerber arbeiten dürfen?" Antworten können die Passanten mit "ja", "nein" oder "vielleicht". Der Asylhelferkreis möchte damit auf das Arbeitsverbot für viele Flüchtlinge im Landkreis hinweisen und gleichzeitig Unterschriften für eine Petition für Arbeit und Ausbildung sammeln.