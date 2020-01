Die Betrugsversuche dreister Täter gehen weiter. Am Montag und Dienstag sind mindestens 55 Menschen in Fürstenfeldbruck und Umgebung von angeblichen Polizisten angerufen worden. Während den meisten Angerufenen diese Anrufe verdächtig vorkamen und die Gespräche beendeten, wurde eine 82 Jahre alte Frau Opfer der Kriminellen. Sie wurde überredet, Münzen und Bargeld im Wert von 32 000 Euro einem falschen Polizeibeamten zu übergeben. Die Masche sei immer die gleiche, sagt die Polizei. Es melde sich ein angeblicher Polizeibeamter am Telefon und erkläre, dass eine Einbrecherbande im Wohnumfeld der angerufenen Person festgenommen worden sei. Bei der Festnahme sei eine Liste mit Einbruchsobjekten aufgefunden worden, auf der sich auch die Wohnanschrift des Angerufenen befunden habe. Am Telefon versuchten die Betrüger dann durch geschickte Gesprächsführung Informationen über die finanziellen Verhältnisse zu erhalten und die Angst vor einem bevorstehenden Einbruch zu schüren. Ziel sei die persönliche Herausgabe von Wertgegenständen und Bargeld. Grundsätzlich, so die Polizei, sollte man bei derartigen Anrufen misstrauisch sein.