19. August 2018, 22:23 Uhr Fürstenfeldbruck Am Kunden orientiert

Landratsamt schaltet neue Homepage mit viel Service frei

Von Erich C. Setzwein, Fürstenfeldbruck

Das Landratsamt Fürstenfeldbruck hat zum ersten Mal seine Homepage im Internet erneuert. Mit dem sogenannten Relaunch hat sich nicht nur das Äußere verändert, sondern auch die Struktur der Seiten. Nach insgesamt vier Jahren Planungszeit, davon zwei für die intensive Bearbeitung, sollen auf der Seite www.lra-ffb.de Informationen rund um die Kreisbehörde und über den Landkreis selbst schneller und besser auffindbar sein.

"Sehr cool", befand Landrat Thomas Karmasin nach der Präsentation des Internetauftritts im Landratsamt. Er selbst ist jetzt dort direkt ansprechbar, die Fragen können auf der Homepage hinterlassen werden. Bevor den Interessenten aber der Weg zum Landrat führt, kann in diesen Tagen noch eine "dunkle Seite" mit einem Hinweis auf Wartungsarbeiten erscheinen. Diese "Darksite", wie Webmasterin Claudia Straub die Seite bezeichnet, diene in einem Krisenfall dazu, die Bevölkerung schnell zu informieren. Die Seite kann weggeklickt werden, dann ist die Sicht auf das neue Menü und die völlig überarbeitete Gestaltung frei.

Unter der Ägide von Margret Scholl, Referatsleiterin Kreisfinanzen, ist in Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeitsarbeit eine Seite entstanden, für die es kein Vorbild gebe, die aber eines sein kann. Scholl sagte bei der Vorstellung im Landratsamt, dass sie die Internetauftritte von 71 Landratsämter angesehen habe. Dabei hat sie festgestellt: "Es ist alles im Fluss, es verändert sich dauernd etwas." Diese ständige Erneuerung hat es für die Seite des Landratsamtes Fürstenfeldbruck in den vergangenen zwei Jahrzehnten zwar so nicht gegeben. Fotos und Grafiken fehlten, die Anmutung einer modernen, aktualisierten Homepage fehlte. Das ist nun nachgeholt worden. Insgesamt ist der Aufbau übersichtlicher und letztlich kundenfreundlicher. Viel Wert wurde auf Servicelemente gelegt. So können nun alle, die in der Zulassungsstelle etwas zu erledigen haben, mit einem Blick auf die aktuellen Wartenummern sehen, wie viele noch vor ihnen dran sind. "Das geht in Echtzeit", sagte Straub.

Verpflichtend für die öffentlichen Betreiber einer Homepage ist die Barrierefreiheit. So wurde auf eine klare, serifenlose Schrift ebenso geachtet wie auf Benutzer mit einer Rot-Grün-Blindheit, zum Beispiel bei der Wiedererkennung des Landkreis-Logos. Auch gibt es schon einige Basisinformationen in Leichter Sprache, zum Beispiel über die politischen Organe des Kreises oder das Betreuungsgeld. Die Ausgangstexte müssen in Leichte Sprache übersetzt und mit leicht verständlichen Bildern angereichert werden. Auf den praktischen Nutzwert angelegt ist auch die interaktive Landkreiskarte. Auf der sind nicht nur die Einrichtungen des Kreises leichter zu finden, es gibt darüber hinaus einen Überblick über die Kinderbetreuungseinrichtungen sowie einen Routenplaner.

Die neue Seite lässt sich nicht nur auf dem Bildschirm eines Computers oder eines Notebooks gut darstellen, sondern auch auf dem Browser eines Smartphones. An eine eigene App für das Landratsamt ist laut Thomas Karmasin noch nicht gedacht.