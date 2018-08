26. August 2018, 21:51 Uhr Fürstenfeldbruck Alarmierende Hebammenstudie

Grünen-Sprecher mahnt bessere Arbeitsbedingungen an

Immer mehr Mütter haben Probleme, eine Hebamme zu finden. Auf dieses Ergebnis einer bayernweiten Studie zur Hebammenversorgung reagiert Andreas Birzele, Sprecher des Grünen-Kreisverbands, alarmiert. "Die Studie belegt, was sich seit Jahren abzeichnet", sagt Birzele. Laut der Studie schließen immer mehr Kreißsäle und viele Hebammen sind überlastet. "In der Wochenbettbetreuung hatten 71 Prozent der Hebammen mehr Anfragen, als sie annehmen konnten", sagt der Grünen-Sprecher mit Verweis auf die Befragungsergebnisse.

Er fordert nun, dass die Arbeitsbedingungen in der Geburtshilfe verbessert und die Personalschlüssel in den Kreißsälen überarbeitet werden. Immerhin steht den Geburtshelferinnen von Juli 2020 an eine erneute Anhebung ihrer ohnehin schon immens hohen Haftpflichtprämie bevor. Statt 8174 Euro sollen sie dann 9098 Euro pro Jahr bezahlen.

Für Birzele ist das eine zu hohe Belastung. "Wir benötigen eine langfristige und vor allem tragfähige Lösung, etwa durch einen Haftungsfonds, der auf mehreren Schultern verteilt wird", sagt er. Der von Markus Söder eingeführte Hebammenbonus in Höhe von 1000 Euro sei als Entlastung nicht ausreichend.