31. Mai 2019, 21:56 Uhr Fürstenfeldbruck 3,5 Millionen Euro für Schulen und Kitas

Die Sanierung und die Erweiterung von Schulen und Kindertagesstätten im Landkreis wird vom Freistaat mit mehr als 3,5 Millionen Euro gefördert. Wie einem Schreiben des CSU-Landtagsabgeordneten Benjamin Miskowitsch zu entnehmen ist, gehen die Zuschüsse vor allem an Projekte in Germering, Maisach und Olching. Allein am Neubau einer Sporthalle für Real- und Mittelschule in Maisach beteiligt sich der Staat mit 870 000 Euro.