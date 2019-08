Auch Fürstenfeldbrucks Oberbürgermeister Erich Raff (Mitte) nimmt am Benefizgolfturnier in Rottbach teil.

Das Benefizturnier auf der Golfanlage in Rottbach bringt 10 000 Euro Erlös ein

Die Lokalmatadoren konnten dieses Jahr den Sieg beim Golfbenefizturnier in Rottbach einfahren. Maximilian Rogg bei den Männern und Miranda Yates-Steg bei den Frauen, beide sind Klubmitglieder in Rottbach, gewannen mit 29 beziehungsweise 30 Bruttopunkten das zehnte Traditionsturnier des Lions Club Fürstenfeldbruck am vergangenen Samstag. Als Preise erhielten sie jeweils eine Uhr, die den Lions zu diesem Zweck gespendet worden waren. Ungefähr 10 000 Euro konnten die Lions für ihre verschiedenen sozialen Aktivitäten einnehmen.

"Alle sind guter Golfstimmung und wir haben bestes Golfwetter", sagte Pressesprecherin Ulrike Kirchhoff. Das spiegelte sich in der Teilnehmerzahl wider: Mit 81 Gästen konnte der Rekord von 2016 eingestellt werden. Organisator Johann Siller zeigte sich sehr zufrieden. Das Wetter sei mitverantwortlich für die vielen Teilnehmer dieses Jahr gewesen, innerhalb der Woche vor dem Turnier waren noch 20 Anmeldungen hinzugekommen. Viele Stammgäste des Turniers, aber auch einige Kurzentschlossene nahmen teil. "Die Meisten sind hier, um sich sozial zu engagieren", sagte Siller.

So zum Beispiel Andreas Teichmann. "Ich bin seit kurzem Mitglied der Lions, weil ich ihre sozialen Aktivitäten unterstützen möchte", sagte er. Teichmann habe sich das Traditionsturnier auf der schönen Anlage und die gute Küche nicht entgehen lassen wollen. "Ich freue mich fast mehr auf das Abendprogramm als auf das Golfen. Der Liedermacher ist hervorragend", sagte Hans Steg dazu. Er habe das vierte Mal teilgenommen, weshalb er auch schon Horst Eberl, den Liedermacher, kenne. Dessen Auftritt im Abendprogramm sei als besonderes Highlight für das zehnte Jubiläumsturnier gedacht und habe alle Erwartungen vollends erfüllt, so Siller. Das Teilnehmerfeld sei bunt gemischt, der Sport werde bei den Jüngeren und den Frauen immer beliebter, sagt Pressesprecherin Kirchhoff dazu.

Die Startgebühren könnten dadurch, dass durch die Spenden und die Tombola viel eingenommen werde, mit 50 Euro für Mitglieder der Lions und der Anlage in Rottbach und 100 Euro für Nichtmitglieder moderat gehalten werden. In fünf Stunden absolvierten die Golfer die sechs Kilometer lange Runde, zum Abendprogramm um 18 Uhr waren alle wieder im Vereinsheim, da das Abendprogramm mit Essen, Tombola und den "Golfliedern" von Eberl startete.

Für die 150 Hektar große Anlage bei Rottbach sei das Turnier der Lions ein Höhepunkt des Golfjahres, wie ihr Leiter Jens Bücker erklärte. "Das Turnier ist inzwischen ein Selbstläufer, jeder weiß, was er zu tun hat", beschreibt Bücker die Zusammenarbeit mit den Lions. Mit dem Wirt der "Genusswerkstatt", die im Vereinsheim beheimatet ist, war er Gastgeber für die 100 Gäste des Abendprogramms.

Die gut 10 000 Euro, die erlöst werden konnten, sind laut Siller zu 60 Prozent gespendet worden. Der andere Teil sei durch die Tombola und die Startgebühren eingenommen worden. Wen die Lions mit dem Geld unterstützen, sei noch nicht klar, sagte Kirchhoff. Um nur einer der verschiedenen Aktivitäten der Lions, beispielsweise dem "Kreis Eltern behinderter Kinder Olching" oder das Frauenhaus vom Verein "Frauen helfen Frauen Fürstenfeldbruck", zu helfen, seien die Erlöse der Turniere zu groß, erklärte sie. Sicher sei lediglich, dass 3000 Euro an die Initiative "1000 Schulen für die Welt" gehen werden, die einem Schulbau in Togo zugute kommen sollen. Wohin die anderen 7000 Euro fließen werden, werde erst auf den nächsten Klubabenden entschieden.