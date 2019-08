18. August 2019, 21:38 Uhr Führungen und Ausstellungen Offene Denkmale

"Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur" lautet das Motto für den Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September. Aus diesem Anlass gibt es Führungen, Ausstellungen und eine Bustouren. Ihre Pforten geöffnet hat an diesem Tag unter anderem die Furthmühle in Egenhofen (Bild). Dort ist die Ausstellung "Altes Handwerk in unseren Dörfern" zu sehen. Das Bauernhofmuseum Jexhof veranstaltet Führungen zu besonderen Themen, im Museum Fürstenfeldbruck sowie im Zeit-Raum-Museum in Germering gibt es Ausstellungen zu sehen. Der Freundeskreis Sankt Willibald zeigt die Baustile von drei Kirchen, auf dem Klosterareal Spielberg findet ein Herbstfest statt. Um die Umbrüche bei der Architektur geht es bei Führungen durch das ehemalige Kloster Fürstenfeld. Im Landratsamt werden archäologische Fundstücke ausgestellt. Die Bustour, geführt von Kreisbaumeisterin Karin Volk und Kreisheimatpflegerin Susanne Poller führt zu verschiedenen Baudenkmalen. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter Telefon 08141/519-537 erforderlich. Das gilt auch für die Bustour mit Sepp Kink auf den Spuren eines Restaurators. Zudem gibt es zwei Vorträge: Am Montag, 9. September, spricht Kreisheimatpfleger Markus Wild im Lichtspielhaus in Fürstenfeldbruck über Umbrüche, Neuerungen und Epochenwenden im Brucker Land. Bereits am Donnerstag, 5. September, gibt der Germeringer Stadtarchäologe Marcus Guckenbiehl im Pfarrsaal von Sankt Martin einen Einblick in die Geschichte der alten Martinskirche.