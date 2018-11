3. November 2018, 17:19 Uhr Friedliche Kundgebung Mit Transparenten durch Bruck

Etwa 80 Asylbewerber demonstrieren für bessere Bedingungen

Etwa 80 Bewohner der Asyl-Erstaufnahmestelle haben am Samstagnachmittag gegen die Lebensbedingungen in ihrer Unterkunft und gegen angebliche Repressalien von Behörden und Polizei demonstriert. Eskortiert von einem Großaufgebot von mehr als hundert Bereitschaftspolizisten und Streifenbeamten zogen sie mit ihren Transparenten zum Marktplatz, der für mehr als eine Stunde komplett gesperrt war. Der von der "Revolutionären Linken" angemeldete "Marsch für die Rechte der Geflüchteten in Fürstenfeldbruck" verlief friedlich - nachdem es bei einer Spontandemonstration von etwa 200 Asylbewerbern im April noch zu einzelnen Handgemengen zwischen Teilnehmern und den Sicherheitskräften gekommen und ein Polizist am Auge verletzt worden war. Zahlreiche Stadträte und Asylhelfer zeigten sich verwundert darüber, dass die Demonstration nicht mit ihnen abgesprochen war. So auch Willi Dräxler, Integrationsreferent des Stadtrats (BBV) und ausgewiesener Kritiker der Sammelunterkunft am Fliegerhorst. Dass die dort untergebrachten fast tausend Bewohner - nahezu ausschließlich Menschen aus Nigeria, die kaum Aussicht auf ein erfolgreiches Asylverfahren haben - auf ihre Perspektivlosigkeit sowie monatelange Hängepartien hinweisen wollen und die Erlaubnis zur Arbeitsaufnahme einfordern, das kann Dräxler sehr gut nachvollziehen. Dass sie sich dabei aber vor den Karren der "Revolutionären Linken" spannen ließen, hält er für denkbar unglücklich. Ähnlich äußerte sich der Brucker Asylhelfer Dirk Hasenjaeger. Nach der Kundgebung auf dem Marktplatz löste sich die Demonstration gegen 16.30 Uhr auf, die Teilnehmer zogen zurück in ihre Unterkunft.