7. Juni 2019, 22:23 Uhr Freizeittipp Gemeinsam kegeln

In Germering wird nach Verstärkung für die Senioren-Kegelgruppe gesucht

Die Senioren-Kegelgruppe des Sozialdienstes in Germering sucht noch Verstärkung für die gemeinsamen Sportabende. Die Kegler treffen sich regelmäßig jeden Montag von 14 bis 17 Uhr im Pfarrheim Sankt Cäcilia. Wer also Spaß am Kegeln und an geselligem Zusammensein hat, der ist aufgerufen sich bei der Organisatorin Veronika Keller telefonisch unter 089/84 98 07 zu melden.