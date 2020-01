Im vergangenen Jahr sind in der Frauenklinik in Fürstenfeldbruck 689 Kinder zur Welt gekommen. Das sind etwas weniger als 2018. Damals wurden 768 Buben und Mädchen geboren. Die Klinik spricht in einer Pressemitteilung von "kontinuierlich hohen Geburtenzahlen". Diese führt Moritz Schwoerer, Chefarzt der Klinik, vor allem auf die individuelle und enge Betreuung der werdenden Mütter zurück. In den meisten Fällen werde in der Brucker Klinik sogar ein Betreuungsverhältnis von eins zu eins angeboten, heißt es in der Mitteilung. Das bedeutet, dass auf jede Gebärende eine Hebamme kommt, die sie betreut. Auch die Kreißsäle, bei deren Innenausstattung man vor allem eine Wohlfühlatmosphäre schaffen wolle, führt der Chefarzt als Grund für die Beliebtheit der Klinik an. Zusätzlich könnten die Schwangeren entscheiden, ob sie nach der Geburt in einem Zwei- oder Einbettzimmer auf der Wochenbettstation untergebracht werden wollen.