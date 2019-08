7. August 2019, 21:44 Uhr Foto Lichte Momente

Ausstellung in der Kreisklinik thematisiert Genesung

Von Marisa Gierlinger, Fürstenfeldbruck

Der Lichthof des Klinikums wirkt wie eine Metapher für die Ausstellung, die hier präsentiert wird. Es sind Hoffnungsmomente, Lichtblicke, die auf den 13 Fotos abgebildet sind. Sie zeigen die Nähe zwischen zwei Menschen, umsorgte Haustiere oder Momente im Einklang mit der Natur. Auf einem der Bilder ist eine Frau mit kurzen Haaren zu sehen, die sich von der Kamera ab- und dem wuscheligen schwarzen Hündchen zuwendet, das sie im Arm hält. Man sieht trotzdem, dass sie über das ganze Gesicht strahlt. "Ein treuer Begleiter" steht auf einem kleinen Kärtchen am Bildrand.

"Heilsam: Ressourcen in Krankheit und Krise", so der Titel der Fotostrecke von Jakob Doll, langjähriges Mitglied des Fotoclubs Fürstenfeldbruck. Die 13 Bilder sind jeweils einzeln in Din A3-Format an mehreren Holztafeln angebracht, die im Halbkreis im Lichthof gegenüber der Klinikseelsorge aufgestellt sind. An drei weiteren Tafeln stehen thematisch begleitende Schriftstücke. Unter Stichwörtern wie "Sich helfen lassen" und "Vertrauen haben" sind Sinnsprüche und Textauszüge bekannter Autoren wie Erich Kästner angeheftet, aber auch Texte von Patienten des Klinikums. Anonym berichten sie von Wegen aus der Krankheit oder aus der Sucht, und davon, wer oder was ihnen geholfen hat, die Zeit zu überstehen. Im Fall der 45-jährigen Patientin S. sei es etwa die Hündin Cleo gewesen, die sie über ihre Krebserkrankung und den Heilungsprozess hinweg begleitet hätte. Als einzige Patientin ist S. auf einem der Fotos zu sehen.

Organisiert hat die Ausstellung Doris Liedl-Doll, Frau des Fotografen und scheidende Seelsorgerin der Klinik. Es soll ein Abschied sein von Klinik und Patienten, und ein Dankeschön. Gleichzeitig verarbeitet sie darin Erfahrungen aus ihrer Ausbildung in der Biografie-Arbeit - für Liedl-Doll ein wichtiges Mittel im Umgang mit Krankheitserfahrungen.

Die Bilder transportieren zwar teils recht eindeutige emotionale Botschaften, machen dabei allerdings einen dokumentarisch-authentischen Eindruck. Ein paar von ihnen seien Schnappschüsse von Familienmitgliedern, andere hingegen Zufallsbegegnungen mit Unbekannten, erläutert Jakob Doll. Ein Bild mit dem schlichten Titel "Humor" zeigt die Nahaufnahme eines Kleinkinds in roter Perücke und Clownskostüm, das schelmisch seine Zunge herausstreckt. Tiere oder Gemeinschaft allgemein scheinen den meisten der Ausstellungsbilder als Symbole für Hoffnung und Zuversicht zu dienen. Aber nicht allen.

Dass auch Natur, Bewegung oder die eigene Willensstärke als Lichtblicke zu tragen kommen, ist vor allem hinsichtlich jener Menschen tröstlich, die im Alter oder in der Krankheit mit Einsamkeit zu kämpfen haben. "Ein Ziel vor Augen" steht unter der Totale einer Frau, die dem Betrachter den Rücken zuwendet. Halb gebückt, über einen Rollator gebeugt, kämpft sie sich Richtung Bildhintergrund einen Hügel empor. Sie trägt einen dunklen Mantel, ihr roter Rucksack sticht farblich heraus. Drei blätterlose Bäume ragen von den Hügeln empor, das Gras ist stellenweise schon - oder noch - bräunlich und welk. Es könnte Herbst sein, aber es könnte auch Frühling werden.

"Heilsam: Ressourcen in Krankheit und Krise", Fotoausstellung von Jakob Doll und Doris Liedl-Doll im Klinikum Fürstenfeldbruck, noch zu sehen bis zum Sonntag, 11. August.