6. März 2019, 14:58 Uhr Folgen des Alkohols Getrübtes Faschingsvergnügen

Polizei in Olching stellt deutlich mehr Straftaten als früher fest. In Mammendorf geht eine Gruppe auf einen Jugendlichen los

Von Erich C. Setzwein, Olching

Was der Alkohol mit Menschen macht, haben die Beamten der Polizei Olching und Fürstenfeldbruck am Faschingsdienstag feststellen dürfen, als sie während und vor allem nach den Faschingszügen wesentlich mehr Einsätze wegen Betrunkener, Körperverletzung, Beleidigungen und Sachbeschädigungen hatten. Und selbst die Bundespolizei hatte in einem Zug der Linie S 3 zu tun.

Die Fahrt mit der S-Bahn von Olching nach Esting ist nicht lang, doch während dieser Kurzstrecke gerieten sich nach Schilderung der Bundespolizei zwei 26 Jahre alte Zwillingsschwestern aus Germering in die Haare. Die eine Schwester schlug die andere, riss ihr Haarbüschel aus, und als ein 23 Jahre alter Fürstenfeldbrucker dazwischen ging, um die beiden zu trennen, bekam auch er Schläge. Später habe er über einen lockeren Eckzahn geklagt, berichtete die Polizei. Eine Streife der Olchinger Polizei nahm die aggressive Schwester am Bahnhof Esting in Empfang. Sie muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. Noch als der Faschingszug durch Olching unterwegs war, trat eine 17-Jährige aus Dasing gegen die Tür eines Feuerwehrfahrzeugs aus Graßlfing. Ob dabei ein großer Schaden entstanden ist, muss die Polizei erst klären. Festgestellt wurde hingegen ein Promillewert von 1,7. Eben diesen Wert zeigte auch die Atemalkoholkonzentration eines 15 Jahre alten Besuchers des Faschingszuges, der in seinem Suff gegen die Parkplatzschilder eines Optikers trat. Der Bursche wurde mit zur Inspektion genommen und später von seinem Vater abgeholt. Schnittverletzungen zog sich dem Polizeibericht zufolge ein 16-Jähriger zu. Zwei Gruppen hatten sich in der Bahnunterführung gestritten, wobei ein 25-Jähriger seinen jüngeren Kontrahenten mehrmals mit der Faust gegen den Kopf geschlagen habe. Als der 16-Jährige zu Boden ging, schlug er mit dem Knie auf einer Glasscherbe auf.

Gleich mehrere Straftaten wirft die Polizei einem 23 Jahre alten Gröbenzeller vor, der einen 51 Jahre alten Bauhofmitarbeiter der Stadt Olching angriff und dessen Jacke zerriss. Bei seiner Festnahme leistete der junge Mann "erheblichen Widerstand", so die Polizei. Am Abend dann musste die Polizei zu einem Streit in einer Wirtschaft ausrücken, wo ein 57 Jahre alter Eichenauer mit 0,09 Promille einen 18-Jährigen aus Puchheim (1,7 Promille) gegen eine Wand geschubst hatte. Der 18-Jährige erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf.

Ebenfalls nicht mehr nüchtern und schon gar nicht bei Sinnen war eine Gruppe junger Männer, die während des Umzugs in Mammendorf auf einen Jugendlichen losging. Die sechs bis acht Männer schlugen auf den Burschen ein, Augenzeugen versuchten das Opfer zu schützen. Als die Polizei eintraf versuchte ein besonders aggressive Schläger immer noch, den Jugendlichen zu verdreschen. Die Polizeibeamten mussten den Angreifer mit Zwang zu Boden bringen und ihn fesseln. Worum der Streit ging, sei in Mammendorf nicht zu klären gewesen, teilte die Brucker Polizei mit.