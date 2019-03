7. März 2019, 21:56 Uhr Förderverein Stadtmuseum Vorstandswahl mit archäologischem Vortrag

Die Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen des Fördervereins Stadtmuseum Germering findet am Freitag, 8. März, statt. Beginn ist um 19 Uhr im Zeit-Raum-Museum. Stadtarchivar Marcus Guckenbiehl hält dabei einen Vortrag über archäologische Grabungen in Germering. Er stellt neue Forschungsergebnisse zu den vor- und frühgeschichtlichen Funden vor, die neue Einblicke in die Entwicklung Germerings seit der frühen Bronzezeit ermöglichen. Auch Nicht-Mitglieder sind willkommen.