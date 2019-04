12. April 2019, 21:42 Uhr Fliegerhorst CSU möchte in Bruck Batterieforschung

Die zivile Nachnutzung des Fliegerhorstes Fürstenfeldbruck haben die CSU-Landtagsbgeordneten der beiden Fürstenfeldbrucker Stimmkreise, Alex Dorow und Benjamin Miskowitsch, im Blick und schlagen dort einen Standort für die Batterieforschung vor. Dorow und Miskowitsch kündigten in einer Mitteilung an, mit den Bürgermeister der anliegenden Kommunen darüber Gespräche führen zu wollen. Auch Landrat Thomas Karmasin (CSU) soll eingebunden werden. Bekanntlich arbeiten Fürstenfeldbrucks Oberbürgermeister Erich Raff (CSU), Olchings Bürgermeister Andreas Magg (SPD), Maisachs Bürgermeister Hans Seidl (CSU) und Emmerings Gemeindechef Michael Schanderl (FW) unter der Moderation von Karmasin an einer Entwicklung des Geländes, das die Bundeswehr in den kommenden Jahren verlassen dürfte. Miskowitsch sieht an dem Standort Synergieeffekte der Batterieforschung mit dem Autohersteller BMW, für Dorow hätte die Etablierung einen "Leuchtturmeffekt".