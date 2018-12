12. Dezember 2018, 22:08 Uhr Feuerwehr Hausfassade gerät in Brand

Beim Brand einer Hausfassade an der Oskar-von-Miller-Straße in Fürstenfeldbruck ist am Mittwochmittag ein Schaden von mindestens 30 000 Euro entstanden. Da teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt mit. Nach ersten Erkenntnissen der Brandfahnder ist das Feuer durch das Verschweißen von Bitumenbahnen auf dem Flachdach einer angrenzenden Garage ausgelöst worden. Die Feuerwehr Fürstenfeldbruck konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten. Menschen wurden nicht verletzt.