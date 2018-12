7. Dezember 2018, 22:03 Uhr Feuerwehr Brand in Hackschnitzelanlage

In der Hackschnitzelanlage eines landwirtschaftlichen Betriebs hat es in der Nacht auf Freitag gebrannt. Gegen 0.30 Uhr rückte die Feuerwehr aus und konnte schließlich verhindern, dass die Flammen auf umliegende Gebäude übergriffen. Das Gebäude, in dem sich die Anlage befand, wurde aber vom Feuer stark beschädigt. Es entstand ein Schaden von 350 000 Euro. Die Kriminalpolizei geht von einer technischen Ursache für den Brand aus.