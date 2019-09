Beim Versuch einer Gröbenzellerin, sich am Donnerstagnachmittag Pommes in der Pfanne zu braten, erhitzte sich das Fett so stark, dass es in Brand geriet. Mit Hilfe eines Nachbarn konnte die 27-Jährige, die laut Olchinger Polizei durch ein Telefonat abgelenkt war, das Feuer mittels Abdecken mit einem Tuch ersticken. Die kurz darauf eingetroffene Gröbenzeller Feuerwehr belüftete die verqualmte Wohnung, musste aber nicht mehr eingreifen. Die Küche ist vorübergehend nicht benutzbar. Das ebenfalls verständigte BRK untersuchte die beiden von der Rauchentwicklung beim Löscheinsatz besonders betroffenen Bewohner, gab aber Entwarnung. Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten dieses rechtzeitig verlassen und waren den Rauchgasen nicht ausgesetzt. Verletzt wurde niemand. Gegen die junge Frau wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Bedanken sollte sich die Frau bei ihrem Nachbarn, so die Polizei, der bei dem Fettbrand richtigerweise keinen Löschversuch mit Wasser unternommen habe. Denn das hätte wohl eine Explosion ausgelöst, wie gerade zur Aufklärung von der Gröbenzeller Feuerwehr anlässlich des Landkreisfeuerwehrtages vorgeführt worden war.