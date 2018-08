20. August 2018, 21:56 Uhr Festakt Mittagstisch feiert Zehnjähriges

Bei Nachbarschaftshilfe Eichenau können Senioren gemeinsam essen

Jeden Dienstag um 12.30 Uhr kommen in den Räumen der Nachbarschaftshilfe Sozialdienst Eichenau zahlreiche Senioren zusammen, um gemeinsam zu essen. Der Mittagstisch mit dem Namen "Gemeinsam schmeckt's besser" existiert seit fast zehn Jahren - am Dienstag, 11. September, wird das gefeiert. Dafür lasse sich das Küchenteam etwas Besonderes einfallen, kündigt Barbara Friebe von der Nachbarschaftshilfe an.

Marianne Bertram und Angelika Jung haben den Mittagstisch initiiert, der neben dem dreigängigen Menü vor allem Gesellschaft beim Essen anbietet. Viele Ehrenamtliche arbeiten daran mit, dass die älteren Eichenauer und Eichenauerinnen in schöner Atmosphäre speisen können. Inge Kullmann und andere Helferinnen decken und dekorieren Friebe zufolge die Tische passend zu Jahreszeiten und Festen. Die Fahrer der Mobilen Begleitung der Nachbarschaftshilfe bieten Fahrdienste für diejenigen an, die nicht selbständig zum Mittagstisch kommen können.

Für das Küchenteam um Gianna Cotugno sei der Dienstag eine besondere Herausforderung, erklärt Friebe. Denn aus der Küche der Nachbarschaftshilfe werden täglich ohnehin bis zu 500 Essen für die umliegenden Kindertagesstätten und das "Essen auf Rädern" zubereitet. Das Essen für die Kinder sei sehr abwechslungsreich und durch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zertifiziert. Das Essen auf Rädern orientiere sich dagegen am Geschmack der Senioren, hier erfreue sich Hausmannskost großer Beliebtheit. "Der Mittagstisch ist ähnlich bodenständig. Besonders wenn der Schweinebraten angeboten wird, melden sich viele Leute an", sagt Friebe.

Vorneweg gibt es stets eine Suppe, zum Abschluss ein Dessert, und wer mag, bekommt auch einen Espresso. Inklusive einem Getränk kostet das Menü sechs Euro. Unter den Mittagsgästen hätten sich Gemeinschaften gebildet, manche lernten sich dort kennen, andere seien schon mit Bekannten gekommen, erklärt Friebe. Für manche sei es praktisch, nicht jeden Tag selbst kochen zu müssen, für andere sei das gemeinsame Essen der Höhepunkt der Woche. Immer wieder schaut der Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe, Dirk Flechsig, beim Mittagstisch vorbei. Auch die neue Geschäftsleiterin Isabella Brähler habe sich dort kürzlich vorgestellt, berichtet Friebe.

Wer am Mittagstisch in den Räumen an der Fasanstraße 31 teilnehmen möchte, kann sich wochentags von 9 bis 12 Uhr im Büro der Nachbarschaftshilfe unter Telefon 08141/3691-0 anmelden. Dort gibt es auch weitere Informationen.