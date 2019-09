Ein singender Willi Hörmann macht der gar nicht so erfreuten Irma Wachter auf einer Parkbank Avancen. Um die beiden herum: kein Park, dafür aber das Publikum im Orlandosaal der Stadthalle Germering, dem diese Komödienszene vor Augen führen soll, wofür die Schauspieler Hörmann und Wachter nun mit dem Walter-Kolbenhoff-Preis ausgezeichnet wurden. Mit dem Kulturpreis der Stadt Germering, der erstmals 1979 und zuletzt 2014 an den Kirchenmusiker Thomas Scherbel verliehen wurde, hat Bürgermeister Andreas Haas (CSU) Hörmann und Wachter für ihr Engagement am Roßstall-Theater geehrt. Beide waren 2018, nach je rund drei Jahrzehnten, in "Blumen und andere Nettigkeiten" zum letzten Mal an der Laienbühne zu sehen.

Hörmann war nach dem Tod des Theatergründers Ralph Ott 2006 nicht nur Schauspieler, sondern auch Intendant der Bühne sowie, wie Haas in seiner Laudatio betont, tatkräftig an deren Instandhaltung beteiligt. Die "Seele des Roßstalls" sei er gewesen. Als einen Höhepunkt unter den 25 Stücken, in denen Wachter mitwirkte, erinnert Haas an ihre Rolle als alternde Bühnenmatrone in der Komödie "Geliebte Diva oder Kirschen im Schnee".

Erst seit 1995 ist der Germeringer Kulturpreis nach dem Schriftsteller Walter Kolbenhoff benannt, der 1993 verstarb und zehn Jahre zuvor selbst damit ausgezeichnet wurde. Mitte der Sechzigerjahre zog der gebürtige Berliner Kolbenhoff, der unter anderem der Gruppe 47 angehörte, einer Initiative von Autoren, die die deutsche Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg wiederbeleben wollte, nach Germering, wo er bis zu seinem Tod blieb und auch beerdigt ist. Potentielle Preisträger aus der bildenden und darstellenden Kunst werden von einem Kuratorium, bestehend aus Politkern und Kulturschaffenden, benannt. Neben Bürgermeister Haas gehörten diesem heuer unter anderem die Stadträte Centa Kessler (SPD), Gabriele Off-Nesselhauf (CSU) und Hadi Roidl (Grüne), die Künstlerin Constanze Wagner und die Galeristin Martina Frey an.

Wer den mit 1500 Euro dotierten Preis entgegennehmen darf, wird im Stadtrat entschieden. Dort werden auch die Kandidaten für die mit jeweils 1000 Euro dotierten Germeringer Kulturförderpreise bestimmt. Mit dieser Auszeichnung, die mit dem Kulturpreis erstmals 1979 vergeben wurde, sollen junge Kulturschaffende auf ihrem weiteren Werdegang unterstützt werden. Verliehen wurde der Preis an die Sopranistin Irina Firouzi, den Videodesigner Daniel Mihaila, die Jugendbegegnungsstätte Cordobar und die Schüler der Metallwerkstatt der Eugen-Papst-Schule. Auch von allen Förderpreisträgern gab es bei der Verleihung eine Kostprobe. Irina Firouzi, die in Germering aufgewachsen ist und ihre Ausbildung in München, Salzburg und Nürnberg absolviert hat, singt Arien von Bellini und Puccini. Dabei deutlich zu hören: die Koloraturfähigkeit der angehenden Opernsängerin, also die schnell flatternden Loopings, die die Stimme bei dieser Gesangstechnik in den Höhen macht.

Die 3D-Videoinstallation "Magic Forest", die Daniel Mihaila präsentiert, dürfte Besuchern der Germeringer Musiknacht bekannt sein. Förderwürdig findet Haas besonders das Ziel, das Mihaila, der auch Filmmusik komponiert und in einer Band spielt, nach dem Studium der Medieninformatik verfolgen will: Er möchte sich als Komponist im Computerspiel-Design selbständig machen. In der Entscheidung, auch die Kulturarbeit des Cordobar-Teams zu fördern, habe man sich gegen Zentrumsleiter Erwin Zitzelsberger durchgesetzt, der wegen seiner eigenen Rolle im Kuratorium bescheiden protestiert habe, witzelt Haas, bevor zwei Mitglieder der Band Marvpaul stellvertretend für die zahlreichen Nachwuchsmusiker auftreten, die die Probenräume der Cordobar nutzen.

Täglich könne man Kunst und Kultur "made in Germering" erleben, sagt Haas. Zu verdanken sei das unter anderem auch den Siebt- bis Neuntklässlern der Metallwerkstatt an der sonderpädagogischen Eugen-Papst-Schule. Seit 2009 entstehen dort unter der Leitung des Künstlers Oliver Beran Objekte für den öffentlichen Raum wie Bücherboxen und Rankgitter, die Beran und seine Schüler in einer kleinen Präsentation vorführen. Durch diese Art kulturellen Engagements, so Haas, werde das Stadtbild Germerings nachhaltig geprägt.