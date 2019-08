11. August 2019, 22:09 Uhr Ferienaktion in Germering Stein um Stein

Kinder erbauen in drei Tagen eine riesige Legostadt

Von Emilia Zarth, Germering

"Das ist der höchste Turm der Welt", erklärt Noah und zeigt auf einen der beiden Wolkenkratzer aus Legosteinen, die sich inmitten einer großen Stadt aus diesem Baumaterial für Kinder befindet. Den Turm habe er selbst gebaut, so der Junge weiter. Er sei dem mehr als 800 Meter hohen Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt, nachempfunden. Mehr als 3000 Teile verbaute der Grundschüler alleine in seinem mehr als zwei Meter hohen Gebilde.

Insgesamt standen den 38 Kindern, die dieses Mal am Bau einer Megastadt aus Legosteinen in der Freien Evangelischen Gemeinde Germering beteiligt waren, laut eines Helfers knapp eine Tonne Teile zur Verfügung, welche von der Organisation "Kinder entdecken die Bibel" ausgeliehen wurden. Diese wurden in drei Tagen zu verschiedenen Objekten zusammengesetzt. Ob ein Einfamilienhaus, ein Fußballstadion, ein Krankenhaus oder eben ein Wolkenkratzer, alles was zu einer echten Stadt gehört, war auch in der Legostadt zu finden. An drei Tagen erbauten die Kinder unter der Aufsicht des Pastors der Gemeinde, Thomas Scheitacker, sowie ehrenamtlichen Helfern in Gruppen oder auch alleine die einzelnen Gebäude der Stadt, um sie anschließend zusammenzusetzen. An Ideen mangelte es nie und so entstand nach und nach die abwechslungsreiche Megacity.

Das Besondere an diesem Ferienprojekt sei, so Pastor Scheitacker, aber die Unterschiedlichkeit beim Bauen, sodass immer eine komplett neue Stadt entstehe, da sich jedes Kind kreativ mit einbringe. Für wesentlich hält er es dabei, dass jedes Bauwerk geschätzt werde: "Jeder Stein ist wichtig." Nur gemeinsam würden die Steine eine Stadt bilden. Auf diese Botschaft legt Scheitacker besonders viel Wert. Sie ist auch zentraler Bestandteil des sogenannten Legolieds, das an allen drei Bautagen gesungen wurde.

Nachdem die Legostadt final zusammengesetzt worden war, fand zum Abschluss des Baus ein kleines Rahmenprogramm statt. Dabei konnten die stolzen Kinder zunächst kurz ihren Eltern und weiteren Interessierten ihre Bauwerke präsentieren und ihre Stadt vorstellen. Anschließend zeigte Pastor Scheitacker, nachdem gemeinsam das Legolied angestimmte worden war, während eines kurzen Vortrags über die Legobautage, die Fortschritte des Baus. Zudem ließ er Kinder zu Wort kommen, die den Gästen ihre Bauwerke zeigten und beschrieben. Nach einem weiteren Lied und einem Gebet endete dann der Vortrag mit einer Danksagung an die Mitarbeiter und die Kinder konnten ihren Eltern erneut die Stadt zeigen und im Detail erklären. Begeistert führten die Kinder diese herum und ließen sich mit ihren Bauwerken fotografieren.

Nachdem die Eltern und deren Kinder die Legostadt abgelichtet hatten, leerte sich der Gemeindesaal. Rund eine Stunde später begannen dann auch schon die Abbauarbeiten der Megastadt aus Legosteinen und so gingen zum elften Mal drei Tage voller kreativem Tatendrang erst einmal zu Ende, bis es in den nächsten Osterferien erneut heißen wird: "Wir bauen gemeinsam Gottes Erde."