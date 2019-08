Artikel per E-Mail versenden

Der FC Emmering will seinen Fokus wieder auf die Jugendarbeit legen. Als Projekt zur Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls im Verein haben Präsident Thomas Biersack und Jugendleiter Thomas Zimmerer das Paten-Konzept ins Leben gerufen und kürzlich vorgestellt. Es soll mit dem Ende der Sommerpause anlaufen, wenn die Jugendmannschaften für die Saison 2019/20 fix sind. Die erste Mannschaft hat bereits beschlossen, welche Spieler die Paten zu den jeweiligen Teams sein werden.

Die Patenschaft soll so aussehen, dass zwischen ein bis drei Spielern aus der ersten Mannschaft des Kreisklassisten FC Emmering bei einer der 14 Jugendmannschaften die Trainings und vor allem die Spiele der Junioren begleiten. Dabei sollen sie die Jugendspieler vor allem motivieren. "Ziel ist es, den FC Emmering als Topausbilder im Landkreis zu etablieren", sagt Zimmerer. Mit dieser im Landkreis einzigartigen Form der Jugendarbeit soll die erste Mannschaft mittelfristig ohne externe Zugänge auf hohem Niveau spielen.

Das Konzept setze auf die Spontanität und Flexibilität der Paten. Es sei nicht erforderlich, dass die Paten jedes Training begleiteten. Wichtig sei vielmehr, dass die Jugendspieler merkten, die Spieler aus der ersten Mannschaft seien für sie da und so ein "Wir-Gefühl" im Verein entstehe. In den Trainings "haben die Paten völlige Handlungsfreiheit", sagt Zimmerer. Ob die Paten nur beobachten, selbst Übungen mitmachen oder sogar leiten, liege in ihren Händen. Die Trainer blieben für die eigentliche Mannschaftsführung verantwortlich. Analysen oder größerer Input der Paten seien nicht angedacht. Die Trainer begrüßten die Unterstützung. Die Reaktion der Jugendspieler auf die Patenschaften seien ebenfalls durchweg positiv, sagt Zimmerer. Während die 13-Jährigen sich auf bestimmte Spieler als Paten freuten, liege der Fokus der jüngeren Mannschaften eher auf dem Einlaufen mit der ersten Mannschaft vor Spielbeginn.

Die Patenschaften sind nicht die einzigen Maßnahmen des FC Emmering, um die Jugendarbeit anzuschieben. Es soll Förder- und Athletiktrainings geben, um den Junioren zu ermöglichen, dreimal in der Woche zu trainieren. Außerdem wurde die A-Jugend in den Herrenbereich ausgegliedert, um einen kurzen Draht zwischen erster Mannschaft und U19 herzustellen.