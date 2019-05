12. Mai 2019, 21:54 Uhr Familienstützpunkt Fürstenfeldbruck

Der Dokumentarfilm "Kinder der Utopie" von Hubertus Siegert wird am Mittwoch, 15. Mai, von 20.15 Uhr an im Lichtspielhaus gezeigt - gleichzeitig finden bundesweit weitere Premierenvorstellungen statt. Danach findet ein Publikumsgespräch statt, das sich darum drehen wird, wie Inklusion bei der Kindern und Jugendlichen in Sportvereinen gelingen kann. Der Film handelt von sechs jungen Erwachsenen, drei mit und drei ohne Behinderung, die sich zwölf Jahre nach ihrer gemeinsamen Grundschulzeit wiedertreffen. An dem Publikumsgespräch nehmen Thilo Wimmer, der Inklusionsbeauftragte des Landratsamts, sowie Friederike von Voigts-Rhetzt, Koordinatorin des Projekts "Selbstverständlich Inklusion" im Bayerischen Jugendring, teil. Der Eintritt ist frei.

Noch bis zum Freitag, 17. Mai, bietet die Musikschule Schnupperkurse an. Interessenten, die ein Instrument erlenen wollen, können sich über die Homepage www.kms-ffb.de oder telefonisch unter 08141/35 86 16 über die genauen Uhrzeiten der Kurse informieren. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Beim gibt es am Mittwoch, 15. Mai, einen Spielenachmittag für alleinerziehende Eltern und deren Kinder. Die Teilnehmer können ihr eigenes Spiel entwickeln und spielen. Geleitet wird der Nachmittag von der Sozialpädagogin Melina Wachs. Der Eintritt ist frei.