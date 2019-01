14. Januar 2019, 18:48 Uhr Falscher Anruf Enkeltrickbetrug in Puchheim

Seniorin übergibt Unbekanntem einige Tausend Euro

Eine 84-jährige Frau ist am Freitag in Puchheim Opfer eines sogenannten Enkeltrickbetruges geworden. Sie übergab einem Unbekannten mehrere Tausend Euro in bar. Gegen Mittag erhielt die Seniorin einen Anruf. Eine Frau gab sich am Telefon als Verwandte aus, die wegen eines Immobilienkaufs dringend finanzieller Unterstützung bedürfe. Kurze Zeit später erschien ein junger Mann, etwa 20 Jahre alt, dem die Seniorin das Geld übergab. Erst einige Zeit später kamen ihr sowie ihrem Ehemann Zweifel an der Geschichte und sie verständigte die Polizei. Die Kripo in Fürstenfeldbruck hat daraufhin die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei nimmt den Fall zum Anlass, erneut vor dieser Betrugsmasche zu warnen. Die Vorgehensweise der Täter ist immer die gleiche. Unbekannte erschleichen sich durch einen Telefonanruf das Vertrauen der meist älteren Opfer und geben sich als deren Verwandte oder Freunde von Verwandten aus. Sie gaukeln eine finanzielle Notlage vor, die nur durch die möglichst rasche Übergabe von Bargeld behoben werden könne. Die Angerufenen werden dazu gedrängt, dieses Geld einem Unbekannten auszuhändigen. Die Kripo rät, misstrauisch zu werden, wenn sich jemand am Telefon nicht mit Namen vorstellt, aber Geld fordert. In solchen Fällen sollte man sofort den Hörer auflegen. Im Zweifelsfall sollte man prüfen, ob es sich wirklich um einen Verwandten handelt.