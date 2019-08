6. August 2019, 22:10 Uhr Erwachsenenbildung in Fürstenfeldbruck Kurse und Rosen

Die Volkshochschule startet im September in ein Jubiläumsjahr

Am Mittwoch, 4. September, erscheint das neue Winterprogramm der Volkshochschule Fürstenfeldbruck. Die Onlineanmeldungen und die Heftverteilung an alle Haushalte in der Region starten zeitgleich an diesem Tag. "Damit ist mehr Gerechtigkeit erreicht", so die Geschäftsführerin Silvia Reinschmiedt, "denn nicht jeder hat Internet, vielleicht hat man auch sein Passwort vergessen oder der Router ist nicht mehr kompatibel". Deshalb sei in Fürstenfeldbruck die Printversion immer noch sehr wichtig für alle Teilnehmer. Wer Unterstützung bei der Anmeldung benötigt, ist von 4. September an in der Volkshochschule willkommen. Jeden Tag von neun Uhr an ist ein Student bei allen Fragen rund um die Kurse Ansprechpartner. Das Kursangebot sein den Bedürfnissen und Wünschen der Brucker Bevölkerung angepasst worden, heißt es in der Pressemitteilung. So gebe es allein 25 neue Sprachkurse. Weiter steht ab September ein Raum der Stille kostenfrei zur Verfügung und immer montags ist der Werkraum für alle Künstler zur freien künstlerischen Betätigung geöffnet. Vorträge sind für Mitglieder des Fördervereins der Volkshochschule teilweise sogar kostenfrei. Semesterstart für die Deutschkurse ist Anfang September. Alle anderen Veranstaltungen starten zu den bundesweiten 100-Jahr-Feiern der VHS von 20. September an. In Fürstenfeldbruck startet das Semester und das Jubiläum mit einer "Nacht der Rosen". Mit 100 roten Rosen begrüßen OB Erich Raff und Georg Tscharke, der Vorsitzende des Fördervereins, alle Kursteilnehmerinnen.