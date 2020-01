Am 27. Januar wird auch in Bruck der Opfer des Naziterrors gedacht

Am Montag, 27. Januar, wird der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Von 11.30 Uhr an laden der Arbeitskreis Mahnmal Fürstenfeldbruck und der Landkreis zu Gedenkminuten am Todesmarsch-Mahnmal in der Kreisstadt ein - an der Kreuzung Dachauer/Augsburger Straße (nahe dem Rathaus). Einführende Worte wird Julia Zieglmeier vom Arbeitskreis Mahnmal Fürstenfeldbruck sprechen. Schülerinnen und Schüler der Realschule Puchheim lesen Texte aus dem Buch "Mein Schatten in Dachau". Die musikalische Begleitung übernimmt die Musikklasse der Realschule Puchheim. Zum Abschluss der Schweigeminuten sind die Teilnehmer eingeladen, Blumen oder, entsprechend dem jüdischen Brauch, Steine am Mahnmal niederzulegen.

Das Mahnmal in Fürstenfeldbruck erinnert an den Todesmarsch 1945 von KZ-Häftlingen aus den Lagern in Kaufering. Kurz vor dem Zusammenbruch des Nazi-Regimes und vor dem Einmarsch der Amerikaner wurden fast ausschließlich jüdische Zwangsarbeiter aus Richtung Landsberg durch den Landkreis getrieben. Das Todesmarsch-Mahnmal des Künstlers Hubertus von Pilgrim, das in immer gleicher Form jeweils eine Station des Leidensweges der KZ-Häftlinge markiert, steht inzwischen in 23 Orten und wurde 1994 in Fürstenfeldbruck errichtet.