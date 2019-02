3. Februar 2019, 22:05 Uhr Erinnerung Bilder der Vernichtung

Das Jewish Chamber Orchestra aus München zeigt die beeindruckende Holocaust-Dokumentation "Nacht und Nebel" von Alain Resnais und spielt Hanns Eislers Musik dazu

Von Valentina Finger

Es beginnt mit einer Idylle. Wenige Sekunden lang blickt man auf ländlich-grüne Landschaften, bis das Bild von Maschendrahtzäunen durchbrochen wird. Was nun folgt sind Aufnahmen, die den Leidensweg zahlreicher Juden im Nationalsozialismus vor Augen führen, von der Deportation bis zur Beseitigung der Leichen. "Nacht und Nebel", die 1956 uraufgeführte erste Dokumentation über die NS-Konzentrationslager von Regisseur Alain Resnais, ist ein Film, der die Realität des Schreckens durch sensible Abstimmung von plakativen Gräuelbildern und fast alltäglich wirkenden Unheilsmomenten vermittelt. Die Szene, in der ein KZ-Häftling in sparsamen Schlucken an seiner Suppe nippt, ist ebenso beklemmend wie die Aufnahmen von den Leichenbergen. Und die Momente des Ankommens, wenn Tausende Menschen aus den Zügen steigen, unwissend, welches Grauen sie erwartet, machen nicht weniger betroffen als die Bilder ihres Endes.

Die die Aufnahmen begleitende Musik des Komponisten Hanns Eisler hat das Jewish Chamber Orchestra Munich bei der Filmvorführung am Freitag im Puchheimer Puc live eingespielt. Das im Zuschauerraum platzierte Orchester und die raumfüllenden Klänge lassen die Geschehnisse auf der Leinwand nah wirken, ebenso der Text des Sprechers. Vorgetragen wird der Text, in der deutschen Nachdichtung von Paul Celan, von Janus Torp, der es versteht, sich mit der Musik zu steigern, Pausen zu setzen und Sätze ins Nichts laufen zu lassen, die so Unaussprechliches enthalten, dass Worte ohnehin nicht ausreichen.

Die Idee für das Konzertprojekt, das in einem eindringlichen Zusammenspiel aus Klang, Bild und Sprache an den Holocaust erinnert, stammt von dem Dirigenten Daniel Grossmann, der das Jewish Chamber Orchestra vor fast 15 Jahren gegründet hat. Nicht nur das kollektive Trauma Deutschlands, sondern vor allem die persönlichen Traumata der Betroffenen, die bis in die Gegenwart nachwirken, sollten im Mittelpunkt stehen. Deshalb eröffnet Grossmann den Abend mit einem Gespräch, das er mit der Zeitzeugin Eva Umlauf führt, die als kleines Mädchen das KZ Auschwitz überlebt hat. Ihre Geschichte hat die in München lebende Psychotherapeutin schon oft erzählt, auch ein Buch hat sie darüber geschrieben. Selbst kann sie sich an das Erlebte nicht erinnern. Was sie weiß, weiß sie durch Recherchen oder von ihrer Mutter, die erst im Alter in der Lage war, über die Ereignisse zu sprechen. "Manche Menschen können besser verdrängen als andere", sagt Umlauf, "aber am Ende kommt alles raus."

Umlauf erzählt von den Monaten im slowakischen Arbeitslager Nováky, von der Deportation nach Auschwitz und davon, wie die Nazis sie und andere kranke Häftlinge später dort ohne Versorgung zurückließen. Sie berichtet von der Rückkehr in die Slowakei nach der Befreiung und von ihrer seither überängstlichen Mutter, die die Kinder nicht einmal alleine über eine unbefahrene Straße gehen ließ, ohne wirklich zu erklären, wieso. "Man spürt, dass man nicht fragen soll", erinnert sich die Zeitzeugin. Auch mit ihren eigenen Söhnen hat Umlauf spät das Gespräch zu diesem Thema gesucht. Nun hofft sie, dass die transgenerationale Weitergabe des Traumas in ihrer Familie durch ihre persönliche Aufarbeitung zumindest gemildert ist. Um zur Ruhe zu kommen, sagt sie, müsse man das Trauma in das Leben integrieren.

Dass jeder Besucher etwas Persönliches von diesem Abend mitnimmt, war Grossmanns Wunsch. Applaus gibt es am Ende nicht. Dies hat nichts mit der musikalischen Leistung des Orchesters zu tun. Es bedeutet, dass der Wunsch des Dirigenten in Erfüllung gegangen ist. Denn das betroffene Schweigen, mit dem sich der Saal zögerlich leert, spricht mehr für den Erfolg als jedes Klatschen es könnte.