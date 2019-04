24. April 2019, 15:34 Uhr Erfolgreiche Verhaftung Diebstähle in Brucker Modeläden aufgeklärt

Zwei Frauen auf frischer Tat ertappt

Zwei Ladendiebinnen sind am vergangenen Donnerstag in einem Brucker Modegeschäft von einer Zivilstreife auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden. In den Taschen der 19- und 31-jährigen Frauen wurden Bekleidungs- und Schmuckstücke gefunden, zu denen sie keinen Kaufbeleg vorlegen konnten. Auf dem Revier hätten die beiden Frauen keine Informationen über die Herkunft der Kleidung und des Schmucks preisgegeben, berichtet die Fürstenfeldbrucker Polizei. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten noch weiteres mögliches Diebesgut, auch hier handelt es sich um Schmuck und Kleidung. Nun soll versucht werden, die gefundenen Gegenstände gemeldeten Diebstählen in Fürstenfeldbrucker Modeläden zuzuordnen. Nach der Sicherstellung der Gegenstände durften die beiden Frauen die Wache wieder verlassen. Sie waren laut Polizei in den vergangenen Wochen bereits mehrfach aufgefallen, da sie Modegeschäfte in der Brucker Innenstadt aufsuchten und diese stets zügig wieder verließen. Im Nachhinein bemerkten Angestellte stets, dass Waren entwendet worden waren.