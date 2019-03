4. März 2019, 14:55 Uhr Erfolgreiche Lichtbild-Fahndung Tankbetrüger identifiziert

55-jähriger aus Odelzhausen soll zehn Mal nicht bezahlt haben

Mit der Fahndung mit einem Lichtbild hat die Germeringer Polizei Erfolg: Ein dreiste Tankbetrüger konnte identifiziert werden. Nach der Veröffentlichung am vergangenen Donnerstag "gab es ein unverhofft einhelliges Zeugenecho", schreibt der stellvertretende Leiter der Inspektion, Andreas Ruch, in einer Mitteilung. "Zahlreiche Zeugen" hätten sich gemeldet und den abgebildeten Mann übereinstimmend als 55 Jahre alten Maschinenmechatroniker aus Odelzhausen erkannt. Die Polizei Germering hatte einen Fahndungsaufruf mit einem Foto des Tankbetrügers veröffentlicht, nachdem dieser bereits mindestens zehn Mal getankt hatte ohne zu bezahlen. Sieben Mal tankte der Gesuchte bei einer Tankstelle in der Landsberger Straße in Germering, zudem in der Allacher Straße in München sowie in Mering. Der Schaden beträgt rund 800 Euro. Um nicht anhand der Nummernschilder identifiziert zu werden, hatte der Mann mehrere amtliche Kennzeichen in Fürstenfeldbruck, Eichenau, Maisach und Mering gestohlen, zudem besaß er ein gestohlenes slowakisches Kennzeichen. Beim Tanken mit einem weißen VW Touran verwendete der Mann abwechselnd die verschiedenen Nummernschilder.

Bei der Wohnungsdurchsuchung am vergangenen Freitag trafen die Polizeibeamten den 55-Jährigen zwar nicht an, stießen aber auf Indizien wie gestohlene Kennzeichen, darunter das slowakische, und eine Sonnenbrille, die er auf dem Fahndungsfoto trug. Überdies fährt die Partnerin des Mannes einen weißen VW Touran - laut Bericht "ein weiteres Indiz, das für die Täterschaft des Mannes spricht". Der 55-Jährige wird nun zur "Beschuldigtenvernehmung" vorgeladen. Ihm droht ein Verfahren wegen Tankbetrugs und Urkundenfälschung. Für die Beamten in Germering, die seit Freitag ein neu strukturiertes Einsatzgebiet haben, war es laut Ruch "ein gelungener Start".