Bei einem Energiesparwettbewerb wird in den Gemeinden Gröbenzell und Maisach der älteste noch genutzte Kühlschrank gesucht. Ausgerufen wurde der Wettbewerb "Wir suchen ihn... den ältesten Kühlschrank!" von der Arbeitsgruppe Energie der WestAllinaz München. Wer teilnimmt, muss das Baujahr seines Kühlschranks durch ein Foto des Typenschildes, eine Kopie der Rechnung oder des Lieferscheins belegen. Eine Bewerbung ist möglich bis zum 20. September. Sie kann per Post an die Gemeinde Maisach, AG Energie, Schulstraße 1 oder per E-Mail an s.leix@maisach geschickt werden. Der Gewinner erhält einen Gutschein über 150 Euro, einzulösen in einem Elektrofachgeschäft aus den WestAllianz-Gemeinden. Für den Zweitplatzierten gibt es einen Gutschein über 100 Euro und für den Dritten über 75 Euro. In den vergangenen Jahren wurden Kühlschränke durch neue Technologien immer energieeffizienter und dadurch auch weniger schädlich für die Umwelt. Mit dem Wettbewerb soll ein Anreiz zum Kauf neuerer Kühlschrankmodelle gegeben werden.