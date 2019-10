Die Polizei Fürstenfeldbruck wendet sich mit einem Lichtbild an die Öffentlichkeit, um einen verschwundenen Rentner aus Emmering zu finden. Demnach wird seit vergangenen Montag um elf Uhr der 76-jährige Mann vermisst. Die Polizei betont, nicht ausschließen zu können, dass es sich um einen Unglücksfall handeln könnte oder sich der Emmeringer in einer hilflosen Lage befinde. Der Vermisste ist etwa 180 Zentimeter groß, von schlanker Natur und hat kurze graue Haare. Als er das Haus in Emmering verließ, trug er eine mittelblaue Jeans, eine grau, braun, rot gemusterte Strickjacke sowie grüne Lederschuhe. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei-Inspektion Fürstenfeldbruck, die unter der Telefonnummer 089141/6120 erreichbar ist. Eine dreieinhalbstündige Absuche der BRK-Wasserwacht entlang der Amper zwischen Emmering und Bruck hat am Dienstagnachmittag laut BRK-Kreisgeschäftsführer Rainer Betram kein Ergebnis gebracht.