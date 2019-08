1. August 2019, 22:07 Uhr Emmering Motorradfahrer bei Kollision verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Mittwoch bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 51-jährige Puchheimer gegen 18.35 Uhr auf der Roggensteiner Straße in Emmering unterwegs. Dort wollte eine 51-jährige Frau aus Emmering nach links in die Weidenstraße abbiegen. Gerade als der Motorradfahrer sie überholen wollte, bog die Frau ab, es kam zur Kollision. Der Motorradfahrer stürzte. Er kam mit Abschürfungen in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Gesamtschaden: etwa 1000 Euro.