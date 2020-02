Bevor in den Kommunen die Haushaltsberatungen beginnen, versuchen Ortspolitiker, dass für aus ihrer Sicht notwendige und sinnvolle Vorhaben Geld bereit gestellt wird. In Emmering konnte Umweltreferent Ottmar Altbauer (FW) unlängst mit mehreren Vorschlägen die Gemeinderatskollegen überzeugen. Und die CSU erreichte zudem, dass ihre Anregung, rund um Emmering einen Wanderweg anzulegen, näher betrachtet wird.

Altbauer will auf Gemeindegebiet weitere Blühflächen für Insekten anlegen. Die Kosten schätzt der Umweltreferent auf 8000 Euro. Konrad Füßl (CSU) schlug vor, auch Gartenbesitzer zu animieren, ein insektenfreundliches Umfeld zu schaffen. Möglich wäre, einen Preis für entsprechend gestaltete Gärten auszuloben. Geld will Altbauer auch für Sanierungsarbeiten auf dem Ostanger haben. Die Grünanlage sei in die Jahre gekommen, alleine den Zaun zu erneuern, koste schon rund 7000 Euro, sagte er. Zudem wünscht sich der Umweltreferent am Bienenhaus Schautafeln, die rund 3000 Euro kosten, "damit wir unserer jüngsten Ehrung als bienenfreundliche Gemeinde noch mehr gerecht werden und umfassend informieren können". In einem weiteren Antrag bat der FW-Politiker, auch den Rest der Straßenbeleuchtung auf LED umzustellen. Laut Bürgermeister würde eine komplette Umrüstung aller Leuchten, die noch mit herkömmlichen Lampen ausgestattet sind, jedoch 280 000 Euro kosten. Daher sollte man abschnittsweise, am besten dort wo ohnehin Straßenbauarbeiten durchgeführt werden, nach und nach umrüsten.

Nachdem die Photovoltaikanlage auf der Grund- und Mittelschule nächstes Jahr 20 Jahre alt wird und damit die Einspeisevergütung endet, lässt die Gemeinde auf Vorschlag von Altbauer deren Übernahme durch die Gemeinde prüfen. Zudem hält die Gemeinde nach einem Leasingmodell für Lastenfahrräder Ausschau. Der Antrag, ein Elektro-Transportrad zu erwerben und auszuleihen, war noch vom mittlerweile verstorbenen FW-Gemeinderat Josef Huber eingereicht worden. Mit den Worten: "Zwei müssten es schon sein", befürworte Konrad Füßl die Anschaffung. Fritz Cording (FW) regte an, einen Fahrradhändler dafür mit ins Boot zu holen. Die Ratskollegen stimmten zu, 10 000 Euro dafür im Etat einzuplanen.