Detailansicht öffnen Ausfahrt abgeriegelt: Der Parkplatz beim Alten Wirt in Emmering wird von Traktoren zugestellt. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Fünf Wochen vor den Kommunalwahlen befinden sich die Grünen im Landkreis in Hochstimmung. Am Ende der Wahlkampfveranstaltung in Emmering am Mittwoch schlug dem Bundestagsabgeordneten Anton Hofreiter jedoch auch Prostest entgegen. Während der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im vollbesetzten Saal ein sofortiges und umfassendes Engagement für den Klimaschutz auf allen politischen Ebenen forderte, stellten vier Junglandwirte mit großen Schleppern den Parkplatz des "Alten Wirts" zu, um Hofreiter am Abfahren zu hindern.

"Erst muss er uns anhören", verlangte Florian Hirschauer aus Emmering, der von drei Berufskollegen aus Aubing unterstützt wurde. Hirschauer drängte Hofreiter, sich den Ausschnitt einer Talk-Show anzuhören, in der Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, sich für den Bau von Windrädern einsetzte, aber nicht sagen konnte, welche Abstände zur Wohnbebauung gelten. "Solche Leute ohne Ahnung machen Gesetze, das ärgert uns maßlos", sagte Hirschauer am Donnerstag zur SZ. "Wir wollen ernst genommen werden und vor allem die Grünen darauf aufmerksam machen, dass wir nicht als Verursacher des Klimawandels und als Naturzerstörer beschimpft werden wollen. Aktuell möchten wir darauf hinweisen, dass die neue Düngeverordnung so manchen Bauern in den Ruin treiben wird und fragen, ob dies den Politikern völlig egal ist", sagte der Landwirt.

Detailansicht öffnen Währenddessen spricht Anton Hofreiter in der Gaststätte zu seinen Parteifreunden. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Nachdem Hofreiter kurz in die Aufnahme hineingehört hatte, beteuerte er erneut: "Um dazu ausführlich Stellung nehmen zu können, habe ich jetzt keine Zeit." Hofreiter hatte wegen der Geschehnisse in Thüringen einen Termin für eine Video-Konferenz, die er leiten sollte. Die Antwort wollten die Jungbauern jedoch nicht hinnehmen. Erst nach einem längeren Wortwechsel zwischen Hofreiter und den Landwirten gelang es Beate Walter-Rosenheimer, die Protestierenden mit dem Versprechen zu beruhigen, sie zu einer bereits vereinbarten Aussprache mit dem Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes, Georg Huber, einzuladen. Nun konnte Hofreiter den Rückweg antreten.

Die Bundestagsabgeordnete Walter-Rosenheimer hatte zuvor den gut 120 Besuchern die Bewerber um ein Gemeinderatsmandat einzeln vorgestellt. Vorausgegangen war eine Wahlrede der Bürgermeisterkandidatin, Ulrike Saatze, in der sie ankündigte, im Falle ihrer Wahl sich für mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung einzusetzen und sich mit Schwerpunkt den Verkehrsproblemen zu stellen und Emmering noch lebenswerter zu machen. "Hinsichtlich Klimaschutz möchte ich Emmering zu einer Modell-Kommune machen", sagte Saatze. Bezirksrat und Landratskandidat Jan Halbauer versprach, sich massiv für den viergleisigen Ausbau der S4 stark zu machen und mit Nachdruck für die Energiewende einzutreten.

Klimaschutz, Verkehrs- und Energiewende waren auch Hofreiters Themen gewesen. Die Menschheit steuere auf die sechste Aussterbekatastrophe zu, warnte er vor dem Gespräch mit den Bauern. Bei den ersten fünf seien die Menschen noch nicht dabei gewesen. "Optimistisch betrachtet haben wir maximal noch 20 Jahre Zeit, aus pessimistischer Sicht nur zehn, das Ruder herumzureißen, um die Klimakatastrophen wenigstens einzudämmen", prophezeite der Politiker und warf der Bundesregierung vor, unter dem Druck zum Beispiel der Auto- oder Energieriesen in unverantwortlicher Untätigkeit zu verharren.