8. Februar 2019, 21:45 Uhr Emmering Bewohner verhindert Wohnungseinbruch

Bei einem Einbruchsversuch ist ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch in Emmering gestört worden. Die Polizei Fürstenfeldbruck sucht nun nach Zeugen, die gegen 19 Uhr in der Straße Am Ring einen schwarz gekleideten Mann gesehen haben. Der etwa 1,85 Meter große Mann hatte versucht, in ein Mehrfamilienhaus zu gelangen, war dabei aber von einem Hausbewohner überrascht worden. Darauf flüchtete der Unbekannte. Hinweise nimmt die Polizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141/6120 entgegen.