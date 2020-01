Zu viel getrunken hatten zwei Autofahrer am Samstag in Emmering

Detailansicht öffnen Einen ersten Anhaltspunkt über den Promillegehalt in der Atemluft liefert der Polizei ein Alkotest. (Foto: imago images/Jochen Tack)

Zu viel Alkohol ist die Ursache von zwei Unfällen am Samstag in Emmering gewesen. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 17.20 Uhr ein 33 Jahre alter Autofahrer aus Polen auf der Hartstraße unterwegs und kam mit seinem Auto in einer Rechtskurve auf die Gegenspur. Dort prallte er mit seinem Wagen in einen entgegenkommenden, den ein 60 Jahre alter Altenpfleger steuerte. Der war gerade unterwegs zu einem Patienten. Der Alkotest bei dem 33-Jährigen ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Er musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen, weil er nicht in Deutschland wohnt und seinen Führerschein abgeben. Mit mehr als einem Promille Alkohol fuhr ein 57-jähriger Emmeringer mit dem Auto um etwa 22.30 Uhr durch die Roggensteiner Straße und prallte mit seinem Auto gegen ein geparktes, das schwer beschädigt wurde. Der 57-Jährige und sein 26 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt.