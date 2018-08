29. August 2018, 09:43 Uhr Eiscafes im Landkreis (2) Urgroßmutters Ideen

Antonella de Peron bietet in der sechs Meter langen Theke in der Hochsaison Eis in fast 40 verschiedenen Geschmacksrichtungen an.

Im Olchinger Eiscafé "Dolomiti" werden die Sorten nach altem Prinzip hergestellt

"Bevor meine Familie ihr Café in Fürstenfeldbruck aufgemacht hat, gab es im Landkreis nirgendwo Eis zu kaufen. Wir waren sozusagen Pioniere", erzählt Federica de Peron stolz. Sie ist die Tochter der Besitzer des "Eiscafés Dolomiti" in der Hauptstraße in Olching. Die Geschichte ihrer Familie im Eisgeschäft kann sie auswendig. "In Italien gab es am Anfang des 20. Jahrhunderts keine Arbeitsplätze. Deshalb ist meine Urgroßmutter nach Österreich gezogen, um dort Eis zu verkaufen. Das haben damals alle so gemacht", erzählt de Peron. Die Familie zog einige Jahrzehnte später nach Deutschland und eröffnete 1959 die erste Eisdiele in Fürstenfeldbruck. Diese existiert heute nicht mehr, die Familie betreibt stattdessen das 1985 eröffnete Eiscafé Dolomiti in Olching. Mit dem Namen wollten sie an den Herkunftsort der Familie in den italienischen Dolomiten erinnern.

Auch bei der Eisproduktion besinnt sich die Familie auf ihre italienischen Wurzeln. Alle Eissorten werden selbst hergestellt und das auch noch nach dem gleichen Prinzip, nach dem schon die Urgroßmutter gearbeitet hat. "Die Maschinen sind natürlich moderner geworden", sagt de Peron, aber sie versuchten immer noch auf die höchste Qualität und den besten Geschmack zu achten und mit frischen Zutaten zu arbeiten. In der Hochsaison werden in der sechs Meter langen Theke an die 40 verschiedene Geschmacksrichtungen angeboten, alle paar Tage werden einige Sorten ausgewechselt. Federica de Peron kennt die Vorlieben der Kunden. "Im Sommer kaufen sie vor allem Fruchteis. Mango ist in den letzten Jahren der Favorit geworden". Zusätzlich zu einzelnen Kugeln bietet das Dolomiti viele verschiedene Eisbecher, darunter auch Eigenkreationen, wie den "Coppa Fürstenfeldbruck" an. Frozen-Yogurt, Milchshakes, Kaffee und Kuchen runden das Angebot ab. Das Café bietet mit Sitzgelegenheiten draußen und drinnen viel Platz für Kunden. Diese waren früher oft Federica de Perons Freunde. "Es hat auf jeden Fall Vorteile, wenn deine Eltern eine Eisdiele besitzen", erzählt sie lachend. "Im Kindergarten und in der Grundschule konnte ich immer Gutscheine an meine Freunde verteilen. So macht man sich schnell beliebt". Das Eiscafé ist aber nicht nur bei jungen, sondern auch bei älteren Menschen populär. "Hier kommen alle zusammen", sagt de Peron: "Das ist ja das Schöne am Eis."