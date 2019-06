7. Juni 2019, 22:23 Uhr Eichenau Zwei neue Ladesäulen

Auf dem Parkplatz gegenüber dem Rathaus und am Freizeit- und Sportzentrum in der Budrio-Allee gibt es seit Kurzem zwei Schnell-Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Rund um die Uhr können an beiden Stellen Fahrzeuge geladen werden. Die Ladesäulen werden laut einer Pressemeldung der Komm-Energie ausschließlich mit Ökostrom gespeist. An beiden Säulen können jeweils zwei Fahrzeuge, sowohl Autos als auch Fahrräder, gleichzeitig betankt werden. Bis auf Weiteres werden die Ladevorgänge über eine "Session Fee" abgerechnet. Das bedeutet, dass pro Ladevorgang ein Pauschalbetrag fällig wird. Die Komm-Energie vertreibt in ihrem Büro am Hauptplatz eigene Ladekarten.