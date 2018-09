24. September 2018, 22:02 Uhr Eichenau Seil über der Straße wird zur Falle für Radler

An der Schulter und im Gesicht verletzt hat sich ein 62 Jahre alter Radfahrer, als er einem quer über die Straße gespannten Seil ausweichen wollte. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Sonntagabend auf einer Nebenstraße der Roggensteiner Allee. Dort hatten Jugendliche in Höhe von 1,50 Meter ein Seil gespannt, um Tennis zu spielen. Der Radler bremste und versuchte, unter dem Seil hindurchzufahren. Dabei stürzte er.