Artikel per E-Mail versenden

Eine 76-jährige Frau aus Puchheim ist am Samstagnachmittag auf dem Buchenweg in Eichenau mit ihrem Fahrrad gefahren, begleitet von ihrem ebenfalls gleichaltrigen Ehemann. Die Frau stürzte laut Germeringer Polizei aus unbekannten Gründen alleinbeteiligt. Die Rentnerin kam schließlich mit dem Verdacht auf eine Schulterfraktur in ein Krankenhaus.