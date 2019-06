12. Juni 2019, 21:48 Uhr Eichenau Ranglistenturnier für Tennisspieler

Von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. Juni, findet wieder das überregional angesehene DTB-Ranglistenturnier "Eichenau Open" statt. Seit 22 Jahren treten am Wochenende nach Pfingsten Spitzenspieler aus ganz Bayern und darüber hinaus beim Tennisklub Eichenau an. Das Preisgeld von 2000 Euro garantiere hochklassiges Tennis, so die Veranstalter. Von Jahr zu Jahr steige das Spielniveau in den angebotenen Disziplinen Herren, Herren 30 und Herren 40 Einzel sowie Herren-Doppel. In den Einzeldisziplinen zählt das Turnier für die deutsche Rangliste. Für alle Tennisinteressierten sei das Turnier eine gute Gelegenheit, Spitzentennis in lockerer Atmosphäre zu erleben. Der Tennisklub Eichenau freut sich auf viele Spieler und Zuschauer auf der Anlage an der Budrio-Allee. Weitere Informationen auf www.mybigpoint.de.