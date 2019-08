15. August 2019, 21:31 Uhr Eichenau Kreisverkehr stoppt betrunkene Fahrerin

"Betrunkene scheitert am Kreisverkehr", überschreibt die Olchinger Polizei ihren Pressebericht. Demnach ist eine 56-jährige Olchingerin am vergangenen Dienstag gegen zwölf Uhr in den Kreisverkehr am Ortsende von Eichenau eingefahren. Sie kam nach rechts ab und beschädigte ihren Wagen sowie ein Verkehrsschild. Der Test ergab bei ihr mehr als 2,3 Promille Alkohol im Blut.