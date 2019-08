18. August 2019, 21:38 Uhr Eichenau Brandstifter in der Budrioallee

Einen Brandstifter sucht die Polizei Germering, nachdem am Freitagabend in Eichenau an der Budrioallee ein Papiercontainer in Flammen aufgegangen war. Dem Polizeibericht nach war der Brand gegen 19.30 Uhr bemerkt und kurze Zeit später von der Feuerwehr gelöscht worden. Das Feuer konnte aus dem Metallbehälter nicht auf den Wertstoffhof übergreifen. Die Polizeiinspektion Germering hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 089/894 15 70 um Hinweise aus der Bevölkerung.