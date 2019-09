An Ort und Stelle sein Auto stehen lassen musste ein 72-jähriger Rentner aus Eichenau, nachdem er am Samstagnachmittag in der Holzkirchner Straße in eine Verkehrskontrolle geraten war. Einer Mitteilung der Polizei zufolge bemerkten die Beamten sofort Alkoholgeruch an dem Mann. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab danach "eine Atemalkoholkonzentration von über 0,5 Promille"; genauere Angaben enthält der Bericht nicht. Die Polizeibeamten untersagten dem Rentner die Weiterfahrt. Nun muss er mit Bußgeld und Fahrverbot rechnen.