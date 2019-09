Mit dem 63 Jahre alten Josef Spiess als Spitzenkandidat zieht die CSU Eichenau in den Kommunalwahlkampf. Spiess, seit 30 Jahren im Gemeinderat, Dritter Bürgermeister und zuständig für die Referate Bau und Feuerwehr, zeigte bei der Nominierung am vergangenen Freitagabend große Lust, eine weitere Amtsperiode Politik in Eichenau Politik zu. Zusammen mit ihm werden sich 23 weitere Kandidaten zur Wahl im März 2020 stellen. Die Liste solle ein "Spiegelbild Eichenaus darstellen", sagte die CSU-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Céline Lauer. Sie habe zusammen mit dem Ortsvorsitzenden Michael Wölfl bei der Suche nach Kandidaten auf ein "Gleichgewicht zwischen Erfahrung und frischem Wind" geachtet. Zwei Kandidaten sind unter 30 Jahre alt, darunter die auf Platz sechs gesetzte Jura-Studentin Lara Stenssen. Vier Kandidaten sind unter 40 Jahre alt, wie der Ex-Bundeswehroffizier Thomas Grau, 32, der auf Platz acht gewählt wurde. Immerhin neun Frauen haben Lauer und Wölfl für die Kommunalwahlliste gewinnen können, darunter so bewährte und beliebte Aktive wie Inge Hoffmann. Sie ließ sich auf den letzten Platz wählen und hat damit im bayerischen Kommunalwahlsystem sehr gute Chancen auf eine Wiederwahl. Hoffmann, früher für den Sport zuständig, kümmert sich als Gemeinderätin um das in Eichenau sehr wichtige Senioren-Referat. Zu der "schlagkräftigen Liste" (Wölfl) gehören auch der in Eichenaus Vereinen bestens vernetzte Wolfgang Fiebig, 43, Sven Jenschur, der VdK-Vorsitzende, sowie die Vorsitzende der Volkshochschule Eichenau, Anette Banik. Ziel der CSU ist es, im kommenden Jahr mehr Gemeinderäte als die bisherigen acht zu stellen. Da in Eichenau erst 2022 der Bürgermeister wieder neu gewählt wird, muss kein Kandidat benannt werden. Die Gemeinderatswahl könnte aber Aufschluss darüber geben, wer aus der CSU sich die Kandidatur zutraut und den vermutlich wieder antretenden Amtsinhaber Peter Münster (FDP) herausfordern wird.

Die CSU-Liste: Josef Spiess, Céline Lauer, Michael Wölfl, Hans Hösch, Stefan Perras, Laura Stenssen, Wolfgang Fiebig, Thomas Grau, Sven Jenschur, Brigitte Steinhauser, Jutta Huber, Winfried Wahl, Bettina Leffer, Christine Koallick, Siegfried Haider, Klaus Kessler, Gregor Banik, Giovanna Cotugno, Manfred Sturm, Anette Banik, Michael Krieger, Peter Zeiler, Inge Hoffmann; Ersatzkandidaten: Ulrike Heidenwag, Monika Hösch.